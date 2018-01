Football (Ligue 1, 21e journée) : Caen doit enrayer la chute à Bordeaux

En déplacement ce soir à Bordeaux pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le SM Caen doit impérativement retrouver confiance et résultat positif. Sous peine de cette fois, vraiment douter.

De doute, Patrice Garande a commencé à en parler samedi dernier, au sortir de la nouvelle défaite de ses caennais contre Lille, au stade d'Ornano. Encore stériles offensivement, les Normands ont cédé sur un unique but lillois. Avec une seule victoire en 10 matchs, Caen glisse dangereusement et Garande l'a reconnu : l'entraîneur caennais est inquiet.

En face, Bordeaux n'est guère plus confiant en ses qualités. Totalement dépassés en fin d'année 2017 puis humiliés à Granville, les Girondins se sont toutefois rebellés à Troyes, en l'emportant samedi dernier. Bordeaux, demeure toutefois "une place forte du foot français" selon Patrice Garande.

Et ce soir, dans les buts, ce ne sera par Vercoutre côté caennais mais Brice Samba. La doublure va revêtir le costume de titulaire pour palier l'absence sur carton rouge du numéro 1 normand. Brice Samba qui a laissé entrevoir de belles qualités mais Patrice Garande en veut nettement plus de sa part, et il l'a fait savoir de manière claire...

FCG Bordeaux- SM Caen, 21e journée de Ligue 1, coup d'envoi 19h, ce mardi 16 janvier 2018.