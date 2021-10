Formation baby-sitting au Kiosk ce samedi à Saint Lô

Demain à Saint Lô, le Kiosk propose une formation pour apprendre les techniques du baby-sitiing. Cette formation est ouverte à toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits au pôle Baby-sitting du Kiosk (il est encore possible de s'inscrire: cet après-midi de 14h à 18h et aussi demain samedi).

Durant cette formation, des conseils vous seront prodigués, mais la session est aussi ouverte aux parents éventuellement accompagnés de leurs enfants, afin d'effectuer une 1ère rencontre et pourquoi pas aboutir à une embauche. Les parents intéressés doivent eux aussi s'inscrire au kiosk.

Un responsable de l'URSSAF sera présent pour répondre à vos questions concernant les contrats.

RDV samedi 26 novembre de 13h15 à 16h30 au Kiosk. Il est conseillé de venir muni pour les baby-sitters: d'une assurance responsabilité civile et pour les parents d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

Kiosk, centre culturel Jean Lurçat, place du champ de mars à Saint Lô. 02 33 72 52 57 kiosk@saint-lo.fr

Ecoutez Touria Marie nous parler de ce module de formation: