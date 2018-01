Rouen : la Seine sort une nouvelle fois de son lit

À cause des fortes précipitations et des gros coefficients de marée, le niveau de la Seine est monté haut jusque dans les terres. À Rouen (Seine-Maritime), le jeudi 4 janvier 2017, le fleuve est sorti de son lit pour la deuxième fois en deux jours.

Même si la tempête Eleanor est déjà passée au-dessus de la Normandie, ses effets se font encore ressentir. Le jeudi 4 janvier 2018, dans l'après-midi, la combinaison des forts coefficients de marée et des précipitations ont provoqué une nouvelle crue de la Seine. À Rouen (Seine-Maritime), pour la deuxième journée consécutive, les quais bas et une partie de l'Ile Lacroix se retrouvent sous l'eau.

Comme la veille, l'eau est montée rapidement jusque sur les quais. - Aurélien Delavaud

Des fermetures par précaution

Par mesure de sécurité, la Ville a décidé encore une fois de fermer à la circulation les quais bas de la rive droite, ainsi que les trémies pour y accéder.

Du côté de l'Ile Lacroix, l'eau semble être montée plus haut que la veille. Pour sécuriser les installations et ne pas prendre de risque avec le public, la piscine et la patinoire du centre Guy-Boissière sont restées fermées cet après-midi. Les deux équipements devraient rouvrir leurs portes à 18h.

Le petit parc au bout de l'Ile Lacroix se transforme en parc aquatique. - Aurélien Delavaud

