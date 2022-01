Le-Havre. Football (Ligue 2, 19e journée) : Le Havre, une demi-saison pleine d'espoir

Le match

En quête de rachat après leur défaite face à l'AC Ajaccio (1-0), les Havrais attaquaient la rencontre pied au plancher. Et dès la 11e minute, Assifuah profitait d'un centre de Ferhat pour ouvrir le score d'une reprise acrobatique de toute beauté. Longtemps blessé, le Nigérien inscrivait là son premier but depuis le 11 août et son cinquième depuis le début de saison. Joie de courte durée cependant puisque Dona Ndoh égalisait de la tête trois minutes plus tard (1-1, 14e). Il ne se passait plus grand-chose de bien transcendant jusqu'à la pause, en dehors d'une puissante frappe de Fontaine détournée par Bouchard, titularisé au dernier moment en lieu et place d'Allagbe, victime d'une blessure à la cheville pendant l'échauffement et transporté à l'hôpital.

Guitane le détonateur

La seconde période confirmait les difficultés des Ciel et Marine à desserrer l'étau niortais. C'est même Niort qui se créait les meilleures occasions. Par deux fois, Lamkel Ze obligeait Thuram à se détendre (51e et 60e). Le HAC balbutiait son football jusqu'à l'entrée en jeu de Guitane. C'est lui qui initiait l'action du second but inscrit par Bonnet sur une nouvelle offrande de Ferhat (2-1, 69e). Et c'est encore lui qui provoquait l'expulsion de Rivieyran, coupable d'un tacle à retardement (75e). Dans les dernières minutes, Mateta manquait d'inscrire un troisième but qui aurait permis aux Ciel et Marine de reprendre la troisième place d'un classement ultra serré. Derrière Reims, le leader, et Nîmes, 2e, quatre équipes sont au coude à coude avec 34 points : l'AC Ajaccio, le HAC, Brest et le Paris FC. Ajacciens et Havrais sont même à égalité parfaite à la différence de buts (+12) mais c'est l'AC Ajaccio qui s'installe sur la 3e marche du podium au bénéfice d'une meilleure attaque. Cela reste toutefois anecdotique à ce stade de la saison. Le HAC préfère surtout retenir qu'il vient de réaliser sa meilleure phase aller depuis son retour en L2 en 2009. De quoi partir en vacances avec le sourire.

Prochain match le vendredi 12 janvier 2018 à Auxerre.

L'homme du match : Zinedine Ferhat (HAC)

Et de deux qui font onze ! L'Algérien a délivré ses 10e et 11e passes décisives depuis le début de la saison. Ce qui en fait l'incontestable meilleur passeur de L2.

Les buts

11e : Décalé sur le côté droit, Ferhat adresse un centre parfait en direction d'Assifuah, dont la reprise acrobatique trombe Bouchard.

HAC - Niort : 1-0

14e : À la réception d'un coup franc de Grange, Dona Ndoh, l'ancien Havrais, place une tête imparable juste sous la barre de Thuram.

HAC - Niort : 1-1

67e : Tout juste entré en jeu, Guitane décale Ferhat sur le côté droit, dont le centre trouve Bonnet au second poteau. La reprise de volée du capitaine havrais trompe Bouchard avec la complicité du poteau.

HAC - Niort : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Palhies. Spectateurs : 5 924

Buts HAC : Assifuah (11e), Bonnet (67e) ; Niort : Dona Ndoh (14e)

Avertissements HAC : Ferhat (16e), Coulibaly (44e) ; Niort : Rivieyran (7e et 75e), Bourhane (37e), Choplin (72e)

Expulsion Niort : Rivieyran (75e)

HAC : Thuram – Coulibaly, Moukoudi, Bain, Camara – Lekhal – Ferhat, Fontaine, Bonnet (Gueye, 90e+2), Assifuah (Guitane, 65e) – Mateta. Ent : Oswald Tanchot

NIORT : Bouchard - Rivieyran, Batisse, Choplin, Z. Diabaté (Abbas, 90e) – Agouazi – B. Diakité (Leautey, 68e), Grange, Bourhane, Lamkel Zé – Dona Ndoh. Ent : Denis Renaud

