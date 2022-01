Manche et Calvados : 2,8 millions d'euros pour des projets littoraux

Vente de poisson frais via Facebook, recyclage de coquilles de moules, réinsertion de pêcheurs victimes d'accident ou de maladie... Ce sont des projets réalisés en Italie, Espagne, Norvège ou Charente-Maritime, Bretagne, etc. Leur point commun : ils ont été financés en partie par l'Europe, à travers un fonds dédié.

Des projets locaux

D'ici fin 2019, c'est dans la Manche et le Calvados que vont être sélectionnés des projets maritimes, pour bénéficier d'un coup de pouce conséquent : 2,8 millions d'euros, financés par l'Europe (1,4 millions) et plusieurs collectivités locales. Les projets choisis devront valoriser le territoire local et le littoral.

C'est l'association Hisseo La Normandie, qui regroupe les comités régionaux de pêche et de conchyliculture, qui réceptionne les dossiers de candidature. Particuliers, entrepreneurs, associations ou collectivités sont invités à répondre à l'appel à projets, dès aujourd'hui.

Un "effet de levier"

"C'est très ouvert, cela peut être dans les domaines du tourisme, de l'aquaculture, la pêche, la formation, la recherche, la vente en circuit court... détaille Cédric Nouvelot, conseiller départemental du Calvados et président du comité de sélection, cela peut avoir un effet de levier pour les porteurs de projets qui recherchent un financement bancaire".

Un premier projet a été sélectionné, celui d'un jeune professionnel de l'ostréiculture qui souhaite mettre en place de la vente directe et des dégustations. "Un acteur qui contribue à animer son bout de littoral", souligne Louis Teyssier, co-président d'Hisseo la Normandie :

Pratique. Les porteurs de projets seront accompagnés par Hisséo la Normandie. Informations auprès de Lucie Paghent au 07.86.15.64.04 - lp@hisseo-la-normandie.fr et www.hisseo-la-normandie.fr

