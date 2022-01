Sotteville-lès-Rouen. Seine-Maritime : vol à main armé dans un tabac-presse

Il est environ 7h du matin, jeudi 7 décembre 2017, lorsqu'un individu encagoulé et muni d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène pénètre dans l'enceinte de ce tabac-presse de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Il menace l'employée de 59 ans et se fait remettre le contenu de la caisse, une centaine d'euros.

Rapidement, le propriétaire de 46 ans intervient et met en fuite l'agresseur, inquiété par son chien, un berger malinois.

Le suspect recherché

Le braqueur avait néanmoins déjà commis son larcin. La police s'est rendue sur place pour les constatations d'usage et a déployé son plan de recherche sur la commune de Sotteville-Lès-Rouen. Jeudi 7 décembre 2017 dans la soirée, le suspect était toujours recherché. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.

A LIRE AUSSI.

Les policiers municipaux armés : le débat fait rage en Normandie

Course-poursuite entre un automobiliste et la police dans les rues de Rouen

Course-poursuite en Normandie : les fuyards percutent un policier

La secrétaire d'État à la Ville en visite dans les quartiers prioritaires près de Rouen

À Rouen, il tente de fuir la police avec un pneu crevé