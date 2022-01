Hors Normandie. Noël : des consoles de salon vintage pour les amoureux du rétrogaming

Atari Flashback 8 Gold HD

L'Atari 2600, l'une des premières consoles à avoir démocratisé le jeu vidéo dans les salons américains et européens, a fêté cette année ses 40 ans. Pour ses fans de la première heure qui n'ont plus l'originale dans leur collection ou qui souhaitent jouer en haute définition, voici une nouvelle version qui intègre directement 120 jeux, dont les célèbres "Asteroids", "Pong", "Kaboom!" ou "Space Invaders". Fournie avec des joysticks sans fil, la console est également compatible avec les manettes de l'époque. Existe également en version Classic, avec 105 jeux embarqués et des manettes filaires.

Prix: 89,99€ (version Gold HD); 59,99€ (version Classic)

Sega Megadrive Flashback HD

La console de Sega, culte dans les années 1990, revient dans les salons dans une édition intégrant 81 jeux d'époque, dont la franchise "Sonic" (du nom du hérisson bleu conçu pour devenir la mascotte du constructeur et rivaliser avec le "Super Mario" de Nintendo) ou "Mortal Kombat". La machine peut par ailleurs accueillir n'importe quelle cartouche de la console originale. Là aussi, deux versions sont disponibles: en HD ou en Classic avec les manettes filaires.

Prix: 89,99€ (Flashback HD); 59,99€ (Classic)

Nintendo Classic Mini

Après l'énorme succès de la Mini NES l'année dernière, Nintendo sort en version miniature sa Super Nintendo, autre console phare de son histoire, sous le nom Classic Mini. La machine est vendue avec 21 jeux intégrés, dont "Super Mario Kart", "Donkey Kong Country" ou "Street Fighter 2". Attention cependant aux nombreuses ruptures de stock dues à une très forte demande, spécialement à l'approche des fêtes de Noël. Depuis sa commercialisation en septembre dernier, il s'est vendu plus de 160.000 Classic Mini en France.

Prix: 89€

Retron HD

Pour ceux qui souhaitent se consoler d'avoir manqué la Mini NES, voici la Retron HD, une console 8 bits au design proche de l'originale. La bête est capable de lire les cartouches NES de l'époque en résolution HD afin de faire revivre aux joueurs les sensations des jeux ancienne génération. La console est disponible en deux coloris, blanc ou noir.

Prix: 49,99€

