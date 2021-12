Rouen. Affaire Tariq Ramadan : Henda Ayari, harcelée sur les réseaux, porte plainte

Elle a brisé la loi du silence. La Rouennaise Henda Ayari a été la première à porter plainte contre l'islamologue Tariq Ramadan pour viol.

Depuis, l'ancienne salafiste, désormais militante laïque et féministe, doit faire face à un déferlement de haine sur les réseaux sociaux : menaces de mort, de viols, insultes... "Ces propos sont juste inqualifiables et sont passibles de trois ans d'emprisonnement. Il faut que tout cela s'arrête", explique son avocat Jonas Haddad. Il a porté plainte contre X pour le compte de sa cliente en espérant que les enquêteurs donnent suite. "Nous avons fait constater un certain nombre d'éléments, remis des documents. Ils tireront les conséquences qu'ils souhaitent et demanderont sûrement des informations sur les personnes qui ont proféré ces menaces."

"Ma cliente est déterminée mais inquiète"

Une épreuve supplémentaire pour Henda Ayari qui a osé prendre la parole. "Elle se dit : qu'est ce que j'ai fait de si grave si ce n'est dénoncer quelqu'un qui m'a violée ? Non seulement elle a dû faire face à une situation grave qu'elle a subie pendant des mois alors qu'elle se taisait. Maintenant qu'elle parle, on lui tape encore dessus. C'est très compliqué mais cela n'entame pas sa détermination", explique son avocat. Écoutez Jonas Haddad :

