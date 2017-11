A Caen, un diplôme sur la médecine de demain

En janvier 2018, l'université de Caen (Calvados) lance un nouveau DU (Diplôme universitaire) sur la E Santé. Une formation qui mêle médecine, droit, nouvelles technologie et entreprenariat.

À l'université de Caen (Calvados), ingénieurs, entrepreneurs et professionnels de la santé se retrouveront bientôt sur le banc des mêmes amphis. En janvier 2018, un DU (Diplôme universitaire) en E Santé sera lancé. Une formation pour mieux cerner les enjeux de la médecine de demain, faite d'objets connectés qui permettront par exemple de faciliter le maintien à domicile des patients ou favoriser l'accès à des spécialistes dans les déserts médicaux.

Droit, technique et médecine

Une télémédecine pleine de promesse mais qui pose aussi de nombreuses questions. "La E Santé est une nouvelle discipline qui nécessite des notions techniques, juridiques, entrepreneuriales et bien sûr médicales… précise Anne Dompmartin, la coordinatrice du projet. En plus du département de médecine, l'école de commerce EM Normandie et le pôle technologique TES ont donc été associés au projet. "Cela a été une réunion de mondes différents, il a fallu adopter les langues", sourit Anne Dompmartin.

Et le programme des cours est à l'image de ce croisement de disciplines. "Il y aura des éléments sur la médecine, ce qui existe, les notions d'éthique et les règles de la santé, énumère l'enseignante. En droit, ce sera sur la protection des donnés des patients, la propriété intellectuelle; en technique sur toutes les notions de cryptage, les éléments techniques de santé et ensuite deux modules industriels et entreprenariat pour donner envie aux gens de créer quelque chose et leur donner toutes les ficelles pour réussir."

Une formation unique en Normandie

L'évaluation se fera d'ailleurs en grande partie sur un projet tutoré et un grand oral de présentation. La formation est ouverte à un niveau bac + 3 ou 4. "Les candidats peuvent être des médecins, pharmaciens, infirmiers, cadre de santé… mais aussi des administrateurs de structures de soins comme des hôpitaux ou des maisons de retraite aussi bien que des industriels", précise Anne Dompmartin.

20 étudiants seront admis à la rentrée avant d'agrandir les futures promotions et surtout développer l'enseignement à distance pour cette formation unique en Normandie.

