Un distributeur de pizzas artisanales installé à Isigny-sur-Mer

Depuis le mardi 10 octobre 2017, les amateurs de pizza peuvent se servir directement au distributeur installé en centre-ville d'Isigny-sur-Mer. Service assuré en trois minutes, n'importe quel jour et à n'importe quelle heure !

L'emplacement abritait des distributeurs de billets, on y trouve désormais un distributeur de... pizzas ! Au 19 place du Général De Gaulle à Isigny-sur-Mer (Calvados), à la place de l'ancienne Caisse d'Épargne, cette machine insolite a été installée mardi 10 octobre 2017 par Christelle et Didier Lesaulnier, deux restaurateurs originaire de Carentan (Manche).

Une pizza fraîche en trois minutes

Capable de satisfaire les gourmands affamés 24h/24 et 7 jours/7, le distributeur propose dix recettes différentes. "J'ai des clients qui sortent de la coopérative d'Isigny à 4h du matin, ils peuvent manger une pizza chaude à 4h20!" explique Didier Lesaulnier, qui assure qu'il y avait "une vraie demande" sur la commune.

Le gros plus ? Tous les produits sont frais. "Il n'y a aucune surgélation, précise le restaurateur. Nous faisons la pâte artisanale dans notre restaurant, on charge ensuite les pizzas dans la machine qui vient se servir quand le client commande une pizza : elle l'amène dans le four, la cuit et la sert en trois minutes." Autonomie du distributeur : 70 pizzas

400 pizzas en 15 jours

En quinze jours, plus de 400 pizzas sont déjà sorties de ce nouveau distributeur. Si les affaires continuent dans cette lancée, Didier Lesaulnier envisage même de recruter un nouveau cuisinier dans les prochains mois. "Avec l'arrivée des beaux jours, nous aurons un nouveau potentiel grâce au camping", précise-t-il.

