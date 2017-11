Cancer et Verseau profiteront pleinement de ce mercredi 1er novembre 2017

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Vous ne cesserez d'échapper à toutes les pressions et de garder jalousement votre liberté. Vous revendiquez votre différence entre la vulnérabilité et la force de votre souffle qui vous habite.

Taureau

Vous souhaitez consommer utile. Surtout rien de superficiel. La volige vous rebute au plus haut point. Pour vous le luxe réside dans tout ce qui peut être réparé.

Gémeaux

Un peu fébrile aujourd'hui. Une date importante arrive et vous vous sentez en sursis. Vous avez peur d'être remercié au pire sens du terme. Votre fragilité est nocive, vous empêchant d'aller de l'avant.

Cancer

Journée pétillante. Vous avez le sourire au coin de l'oeil à la hauteur de votre sens de l'humour. Vous ferez partager généreusement votre joyeuse élégance.

Lion

Vous saurez introduire un sens de la bienveillance dans l'esprit familial surtout si vous devez gérer de grandes tablées et ainsi craindre l'irruption de vieilles rancoeurs dont on ne discerne plus les racines.

Vierge

Journée vouée au dynamisme. Vous saurez vous dépenser. C'est une bonne chose. Toutefois veillez à bien vous entrainer. Ménagez votre monture et hydratez-vous c'est un conseil.

Balance

Vous voulez aller vite. C'est votre marque. Vous pensez déjà à ce que pourrait être une dynamique efficace avec souplesse déguisant une certaine force. Concertations, donner du mou et envisager plusieurs scénarios.

Scorpion

Vous avancez trop lentement à votre avis. Votre crédit s'estompe devant la concurrence. Vous aimeriez bien surfer sur les plus grandes vagues du monde pour afficher votre valeur.

Sagittaire

Vous vous laisserez bercer par le chant des sirènes. Jeux de hasard. Vous fondez votre espoir en des martingales qui ne sont qu'une camisole aliénant votre libre arbitre.

Capricorne

Vous recevrez bon nombre de soutiens vis-à-vis de problèmes un peu difficiles à solutionner. Vous cumulez une forme de disette croyant toujours en votre avenir qui est dans vos mains.

Verseau

On aimera votre personnalité et pourquoi pas vous mettre le pied à l'étrier. Un effet levier ne tardera pas. Un second souffle presque immédiat. Croyez en votre bonne étoile.

Poissons

Votre thème indique ce désir de changement de domicile, de cadre, d'emploi. Besoin de grands espaces. Tout est possible et réalisable.