Saint-Lô. 133 chevaux sélectionnés pour le championnat des étalons de Selle Français à Saint-Lô

Le jumping international de Saint-Lô (Manche), le Meeting d'Automne, se déroule au pôle hippique de Saint-Lô jusqu'à dimanche 29 octobre 2017, avec trois concours internationaux de sauts d'obstacle, trois sessions de ventes aux enchères, et le championnat des étalons de 2 et 3 ans qui va se prolonger jusqu'au samedi 28 octobre 2017.

Les futurs cracks Normands de demain

Ici, les éleveurs viennent repérer les futurs cracks de demain. Élevés sur les terres de Normandie, ils rayonneront dans les concours les plus prestigieux au monde, comme leurs aînés, montés par des cavaliers d'exceptions, comme Pénélope Leprovost ou Patrice Delaveau. Et l'on vient de toute l'Europe pour ce championnat de France, Jean Claude Heurtaux l'organisateur de ce meeting d'automne:

Jean Claude Hertaux Impossible de lire le son.

Ce meeting d'automne, rassemble tous les professionnels du cheval: éleveurs, entraîneurs, propriétaires et sportifs. Quinze mille personnes sont attendues sur le pôle hippique de Saint-Lô.

Pour la première journée de Jumping International, les Normands se sont imposés !

Ce mercredi 25 octobre 2017, les Normands se sont imposés pour la première journée de jumping international:

Le Prix du Pôle Hippique de Saint-Lô - CSI 1* - 125 cm, a été remporté par Florian Angot sur Utopie d'Allou, sa jument selle française par Dollar de la Pierre. Il devance de moins d'une seconde Gérald Braut sur Cristal Mury Marais Z et l'anglais Graham Babes qui s'octroie la troisième place avec Candela VH Slagershof Z.

Le Prix Hôtels Accor du CSI 2* - 130 cm a vu s'affronter 70 cavaliers. La saint-loise Manon Geismar-Bonnemains avec Sapristi d'amour, Selle Français par Flipper d'Elle s'offre la première épreuve du CSI 2*. À sa suite : le belge Yves Vilain et Belle Fee d'Or et le français Bilal Zaryouth avec No name de Siva.