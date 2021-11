Caen. Soupçons de bizutage à Caen : de l'exhibitionnisme aux attouchements sexuels

Tout semble être parti d'un courrier conjoint en date du 20 septembre 2017. Les syndicats Sud Éducation Calvados et SL Caen ont alors exposé des "signalements de bizutage" provenant d'étudiants en médecine, à destination du président de l'université, Pierre Denise. Ce courrier est également remonté jusqu'à la procureur de la République de Caen qui a ouvert une enquête. Conséquence: le week-end d'intégration des étudiants de médecine programmé les 27 et 28 octobre 2017 est annulé.

De l'exhibitionnisme aux attouchements sexuels

Au coeur de l'enquête, qui porte sur le week-end d'intégration de l'an dernier, une association d'étudiants, la "Corpo". C'est elle qui organise ces événements. "Toutes ses activités ont été suspendues le temps de remettre les choses à plat", précise l'Université.

• Lire aussi. Bizutage à la fac de médecine de Caen : "Peu de personnes osent en parler"



"En plus d'appeler explicitement les étudiant.e.s des "bizuths" et d'être basés sur de l'humiliation, souvent à caractère sexiste et homophobe, plusieurs de ces gages sont des incitations à faire des actes illégaux, allant de l'exhibitionnisme à faire des attouchements sexuels à des inconnu.e.s, ou encore tourner un film pornographique", explique le document.

Les signataires ont joint à leur lettre témoignages, photographies et capture d'écran de messages publiés sur les réseaux sociaux. Parmi eux, la liste de ces fameux "commandements" de la Corpo, incitant les étudiants à effectuer une liste de "défis" pour gagner des points avec le week-end d'intégration.

Une enquête est ouverte par la police judiciaire.

