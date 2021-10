Santé : une salle de sport pour les malades du coeur

“C’est un endroit réservé aux malades cardio-vasculaires”, explique Pierre Sintes, délégué régional de la Fédération française de cardiologie. “Après le parcours de soins, le patient a des consignes strictes : faire du sport, soigner son alimentation, etc. Les premiers mois, c’est facile. Puis une certaine lassitude s’installe”. Le Club coeur et santé trouve alors tout son sens et permet aux malades d’éviter le laisser aller et la récidive d’accidents cardio-vasculaires.

Contrôle du cardiologue

Pour une cotisation annuelle de 70 €, ils peuvent utiliser vélos, rameurs et tapis roulants en présence d’un coach et avec l’aval d’un cardiologue. “Le malade doit venir avec un certificat médical qui permet aux cardiologues référents d’indiquer la fréquence cardiaque à ne pas dépasser”, souligne Pierre Sintes.