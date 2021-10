Pendant tout le mois d'octobre 2017 et même un plus, les éducateurs sportifs de la ville de Caen (Calvados) et les associations sportives donnent rendez-vous au grand public pour informer, faire découvrir et accompagner la pratique de nombreuses activités sportives. Une belle opportunité de chausser ou rechausser ses baskets.

Compte tenu des enjeux, tant en termes de santé publique que d'égal accès au sport, la politique Sport santé figure parmi les priorités de la Ville et cette première édition a plusieurs objectifs. Le but est notamment d'inciter à la pratique d'activités physiques et sportives, de valoriser l'offre associative et de faire découvrir des possibilités de pratique en libre accès.

Du sport pour tous les profils

Car c'est prouvé, le sport a des effets bénéfiques sur la forme, le moral et le bien-être et Caen compte bien accompagner ses habitants tout en douceur avec un programme pour tous. Au menu, on retrouve la semaine du sport senior, du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017, avec des séances de sport adaptées à cette tranche d'âge, mais aussi des journées portes ouvertes organisées auprès des associations sportives.

A ne pas rater samedi 21 octobre 2017, une journée à destination des personnes, adultes comme enfants, atteintes de maladies chroniques. Des animations, échanges et conseils seront proposés de 10h à 18h, au centre sportif de la Haie-Vigné en présence de médecins, d'associations de patients, et de réseaux de santé.

Pour clôturer cette première édition, rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville où chercheurs, professionnels de santé et représentants associatifs se réuniront jeudi 9 novembre 2017 pour débattre autour du thème de sport santé.

Pratique. Jusqu'au 9 novembre. Gratuit. Programme téléchargeable sur le site de la ville de Caen.