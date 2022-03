Photo Hervé Cohonner

Voici un roman qui nous invite à méditer sur une question toute simple.

"Si Dieu existait, lui laisserai-je la possibilité de s’exprimer ?"



Rendez-vous avec Eric Julien à Caen avec ce spectacle :

La bonne nouvelle de Saint-Marc en son et lumière.

A l'initiative de la paroisse Sainte Trinité de Caen. Interprété par Eric Julien et Dominique Fauchard au piano le vendredi 4 novembre à 16 h 30 et 20 h 30 à au centre des congrès de Caen 13 avenue Albert Sorel