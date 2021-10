Hors Normandie. Horoscope : belle journée pour Béliers et Capricorne

Bélier

Vous serez l'excentricité incarnée. Qui l'aurait pensé? vous seriez presque vous-même. Vous marquez des points.

Taureau

L'élaboration du budget familial est fastidieuse. Il faut parfois trancher dans le vif. La journée sera assez saumâtre.

Gémeaux

Quelques dialogues de sourd. Vous considérerez votre adversaire comme un médiocre confetti invertébré. Restez prudent jusqu'à la victoire.

Cancer

Vous ferez du Benchmarking et de copier çà et là ce qu'il y a de mieux avec votre assaisonnement personnel.

Lion

Vis-à-vis de vos enfants il y aura un rappel à l'ordre pour négligence. Ça risque de chauffer.

Vierge

Climat d'asphyxie au travail. Le phénomène est arrivé au maximum. Qui divise au juste pour mieux régner?

Balance

Vous aurez un malin plaisir à mettre dans l'épreuve ceux qui vous ont fait souffrir. Prudence. Il faut considérer le potentiel de nuisance de chacun.

Scorpion

On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Un soin méticuleux à vous faire plaisir qu'importe le reste est bien dérisoire.

Sagittaire

Vous n'aimerez pas les mauvais maquillages. Vous avez soin d'amplifier les talents et les qualités environnantes à l'état brut. Sans artifices.

Capricorne

Vous saurez transmettre le virus de passions qui vous anime. Votre culture et vos centres d'intérêt titillent un peu et plus votre don de la pédagogie progressive.

Verseau

Vous avez donné un bon coup de main à un ami professionnellement et vous avez l'impression que votre créature vous échappe déjà. Quelle ingratitude.

Poissons

Vous serez frappé par le manque de modestie de l'un de vos collaborateurs: Jupiter issu de sa propre cuisse. La triste réalité va le rattraper amèrement.