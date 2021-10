Saint-Lô. Le Mag: Réecoutez les témoignages de nos invités du 30 septembre

Le Mag' était installé à Saint-Lô, samedi 30 septembre 2017, à l'occasion des journées d'information sur le don d'organes et de tissus. Ils sont médecins, infirmiers ou patients et ils ont partagé avec nous leurs combats et leurs témoignages. Retrouvez les interviews de nos invités.