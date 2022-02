Le chantier avance sur la 2x2 voies

Enorme chantier pour la mise à 2x2 voies entre Flers et Argentan:

Les engins vont progressivement prendre possession du site, et construire les ponts ?

La circulation restera partout possible pendant les travaux.

Cette immense chantier d?une quarantaine de kilomètre doit durer une dizaine d?année.



Il est désormais particulièrement vital pour désenclaver Flers et le Bocage ? puisque le Conseil général du Calvados a récemment renoncé à construire la 2x2 voies entre Condé/Noireau et Caen.



Et puis : bonne nouvelle pour les ornais qui vont régulièrement à Caen ? par l?autoroute.

A Falaise : c?est le début des travaux de construction d?une voie réservée aux engins agricoles ? qui actuellement sont contraints d?emprunter la 2x2 voies pour ne pas traverser le centre ville ? du coup, les milliers d?automobilistes qui passent quotidiennement sur cette axe ? l?un des principaux de Basse-Normandie ? voient actuellement leur vitesse limitée à 90km /h.

