Caen. Football (Ligue 1, 7e journée) : Ivan Santini offre la victoire à Caen contre Amiens

Le match.

Cette victoire, les Malherbistes ont mis longtemps à en trouver le chemin. Près d'une heure exactement. En première période, les 16212 spectateurs se sont ennuyées. Peu de rythme, peu d'occasions, seuls Santini (24e) d'une tête manquée et Rodelin d'un tir juste au dessus (42e) sont venus gêner réellement Gurtner et sa défense. Sans jamais prétendre à mieux que de ne pas encaisser de but, Amiens tient alors son point à la pause.

Occasion manquée pour Amiens, penalty pour Caen

Le tournant du match intervient finalement en tout début de seconde période. El Hajjam se retrouve seul devant Vercoutre mais manque totalement le ballon (48e). Dans la foulée, M. Ben El Hadj accorde un penalty généreux aux caennais, Santini lui ne manque pas l'aubaine et bat Gurtner (54e). La suite est alors simplissime. Amiens, trop limité offensivement, ne donne pas la moindre illusion d'un retour au score tandis que Caen gère aisément son acquis, Repas étant proche du break à l'orée des dix dernières minutes, la frappe du Slovène ne faisant que raser la barre de Gurtner (81e). Pas de break mais un succès finalement mérité et bonne affaire pour Caen qui réintègre le premier tiers du classement de Ligue 1.

Les buts.

54e : Troisième corner d'affilée pour Caen. Le ballon est dégagé par la défense amiennoise mais M. El Hadj siffle et accorde le penalty à Caen à la surprise générale. Santini transforme d'une frappe dans la lucarne.

Caen : 1- Amiens : 0

Le fait du match.

La vie de promu est parfois impitoyable en Ligue 1 et Amiens en a fait l'expérience au stade d'Ornano. Alors que les Picards venaient de manquer une énorme occasion (58e), M. El Hadj est venu les crucifier en accordant un penaly généreux aux Malherbistes six minutes plus tard, permettant à Santini de sortir les siens des difficultés du soir à trouver la faille.

Fiche technique.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M.Ben El Hadj, Spectateurs : 16212

Avertissements : Caen : Delaplace (59e), Amiens : Konaté (58e), Montconduit (73e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Genevois (Sankoh 89e), DaSilva, M'Bengue, Delaplace, Féret (cap), Bazile (Bessat 85e), Repas, Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

AMIENS : Gurtner, Gouano, Adenon, El Hajjam (Gakpé 64e), Cissokho, Avelar, Monconduit (cap), Manzala (Traoré 70e), Zungu, Kakuta, Konaté (Bourgaud 79e), entr : Christophe Pelissier

BUT : Santini (54e sp) pour Caen.