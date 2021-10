La SNCF recrute! Pour compenser les plus de 2 000 départs en retraite, l'entreprise lance lundi 25 septembre 2017 sa campagne "Place à l'avenir". Une plateforme en ligne sera activée ce jour pour recruter 2 800 personnes. Parmi les emplois à pourvoir, une centaine se trouve en Normandie.

Aiguilleurs et électriciens

Les postes se trouvent précisément au Havre, Rouen (Seine-Maritime) et Caen (Calvados). Deux profils sont plus particulièrement recherchés: des électriciens pour prendre en charge les signaux, et des aiguilleurs du rail. Il s'agit de différents niveaux de qualification.

Des "Jobs days" seront organisés pour tester et recruter les candidats sur la journée.