Emploi: 200.000 contrats aidés seront financés en 2018

Les jeunes en insertion et les chômeurs de longue durée seront prioritaires pour ces contrats, qui seront ciblés sur deux secteurs, l'urgence sanitaire et sociale et l'accompagnement des enfants handicapés en milieu scolaire, a-t-il annoncé à l'issue d'une rencontre avec les acteurs de la lutte contre la pauvreté.

