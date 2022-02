La région Basse Normandie lance un numéro vert sur la formation professionnelle

Se former tout au long de sa vie professionnelle :

La Région lance ce jeudi, un « Numéro Vert », au 0800.05.00.00 ? pour apporter à tous les habitants de Basse-Normandie : un « premier niveau d?information », facile, sur les dispositifs et les financements de la formation professionnelle continue.

Il s?agit d?aiguiller les demandeurs vers les bons interlocuteurs ? dans un domaine ou les organismes de formations sont très nombreux ? et où il n?est pas toujours très simple de s?y retrouver !

