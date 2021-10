Ouistreham (Calvados) accueille du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017 prochain un grand rassemblement des plus célèbres unités du yachting léger du XXe siècle.

Une trentaine de bateaux

Sur l'eau mais aussi sur terre, vous pourrez découvrir des bateaux qui ont fait vibrer des générations de marins. Plus de trente Classes et Séries sont attendues pour fêter 125 ans de voile sportive: Aile, Monotype de Chatou, Hirondelles, Mistral, mousse ou encore Vaurien, Corsaire, Flying Dutchman… L'occasion de découvrir de façon originale l'évolution de la voile sportive et les améliorations apportées au fil du temps au monde passionné du yachting léger.

Le parvis du club recevra l'exposition des bateaux participants. Des rencontres des propriétaires seront organisées ainsi qu'un concours des plus belles restaurations, un stand découverte de la SNSM, des ateliers de corderie et matelotage pour s'initier à l'art des noeuds ainsi que des animations pour les enfants.

Pratique. Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre. Quai Georges Thierry à Ouistreham. Infos sur le site ou au 02 31 97 00 25.