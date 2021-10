La Ferté-Macé. L'Adapéi de l'Orne a cinquante ans

En 2017, l'Adapéi de l'Orne compte trente-deux établissements. l'association oeuvre pour l'accueil et l'insertion par le travail, de plus de mille personnes handicapées. On mesure le chemin parcouru depuis les préfabriqués qui en 1967, servaient à accueillir ses premiers handicapés.

Cinquante ans

Pour l'occasion, ce mardi 19 septembre 2017, l'Adapéi a réuni à la Ferté-Macé plus de quatre cent de ses salariés handicapés, venus de ses différents établissements, pour une journée d'activités festives, sous le signe de l'Olympisme.

Marie-Claude Mathieu, vice-présidente de l'association:

Marie-Claude Mathieu Impossible de lire le son.

Basket, judo, escalade, tir à l'arc, vélo … et même flash-mob ont ponctué cette journée pas comme les autres, pour ces salariés de l'Esat de L'Aigle:

Esat L'Aigle Impossible de lire le son.

Prochains événements de ces " 50 ans ": Un spectacle au théâtre d'Alençon le 10 octobre 2017 à 20h30, présenté par l'humoriste Laurent Savard, papa d'un enfant autiste. Autre spectacle, burlesque: " Les mangeurs de lapin remettent le couvert ". Le 18 octobre à 20h30 au Forum de Flers, le lendemain au théâtre d'Alençon.