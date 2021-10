Saint-Gilles-de-la-Neuville. Seine-Maritime : 5 000 m3 de lin et de paille partent en fumée

Un bâtiment agricole a pris feu dans la nuit peu après 1h du matin, vendredi 15 septembre 2017, à Saint-Gilles-de-la-Neuville entre Goderville et Saint-Romain-de-Colbosc. À l'arrivée des pompiers sur place, la structure de 1 000 m2 était entièrement embrasée. À l'intérieur, environ 5 000 m3 de paille et de lin qui ont facilement brûlé.

Incendie contenu

Tout l'enjeu pour la vingtaine de pompiers a été de contenir l'incendie pour ne pas qu'il ne se propage à deux autres bâtiments à proximité, qui abritent des animaux et du matériel agricole. Mission accomplie. Impossible en revanche de sauver le bâtiment qui a entièrement brûlé. Les soldats du feu, qui étaient encore sur place au petit matin, laissaient brûler le lin et la paille tout en contenant les flammes. Le propriétaire devait commencer à déblayer au fur et à mesure.