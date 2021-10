Hors Normandie. Will Smith signe son retour musical avec le titre "Get Lit"

Les deux artistes n'avaient pas collaboré ensemble depuis 1998 et la parution de "Greatest Hits", la compilation de leur groupe baptisé DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Will Smith et son acolyte ont surpris les spectateurs présents à la Tower Headland Arena, ce dimanche, lors de la clôture du festival, en présentant cet inédit teinté de sonorités électro-dance.

L'interprète de "Wild Wild West" a expliqué que le morceau était une réponse "à la confusion qui règne actuellement dans le monde".

Je voulais faire une chanson qui permet aux gens de laisser briller leur lumière intérieure", a-t-il indiqué.

Le duo a également repris plusieurs classiques, dont "Gettin' Jiggy Wit' It," "Men In Black," "Miami," "Girls Ain't Nothing But Trouble" et "Just the Two of Us.

"Lost and Found", le dernier opus solo de Will Smith remonte à 2005.