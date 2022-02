Coupe de France attention aux surprises...

Ce n'est pas le tirage le plus compliqué pour l'As Cherbourg mais ça n'est pas le plus simple non plus. Il s'agit un derby premièrement, et puis Point Hague n'aura rien à perdre.

L'US Avranches et Gilbert Guérin ne sont pas tombés sur l'adversaire le moins dangereux. Après une entrée en lice facile contre Condé sur Vire, club de DHR, il faudra se méfier de Deauville, club de CFA 2, pas forcément au mieux en championnat mais qui pourrait compter sur la coupe pour se refaire la cerise.

Autre rencontre potentiellement serrée, entre deux clubs qui se connaissent bien, c'est celle qui opposera Vire au PTT de Caen. Les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison en championnat restant dos à dos avec un score nul et vierge lors de la 1ère journée

Autre affrontement entre club de DH, celui entre Equeurdreville Haineville et Ouistreham. Aux coudes à coudes en championnat, les hommes d'Hubert Castets et ceux d'Olivier Joba joueront crânement leurs chances dans une compétitions que les deux entraîneurs apprécient particulièrement...

Dans les autres matchs, la logique voudrait que Mondeville, Dives et Alençon se qualifient respectivement contre Tourlaville, Val d'Auge et Orbec mais attention à la logique, rarement respectée dans cette épreuve.

Reste enfin, une dernière rencontre entre Ducey club de DSR et l'Amitié Turque d'Hérouville, 1ère division, petit poucet régional de la compétition. Après Saint Pair, les hérouvillais accrocheraient volontiers, une deuxième équipe de DSR à leur tableau de chasse...