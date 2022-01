L'aéro-club régional de Caen a brillé au championnat d'Europe de Voltige qui a eu lieu du 6 au 16 août à Radom en Pologne. L'équipe de France a pris la première place, devant la Russie et la République Tchèque, et deux de ses membres proviennent du club bas-normand : Simon Fick et Simon de la Bretèche. Ils se sont classés respectivement 3e et 4e, les meilleurs résultats français en compétition individuelle.



