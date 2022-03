Hors Normandie. Gagnez votre saut en parachute tandem sur Tendance Ouest

Gagnez votre saut en parachute tandem chez Air Libre près de Dieppe.

À 4000m au dessus du littoral Normand à Dieppe en Normandie, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles sensations et vivre une expérience inoubliable.

Le saut en tandem est la plus sure manière de découvrir rapidement les joies et la technique du saut en parachute. Non loin des plages du débarquement, avec la Manche et le bocage Normand quelques milliers de mètres en dessous (315€).

Jouez par SMS et envoyez le code TO au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 18 août 2017, entre 8h30 et 9h.