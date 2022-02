La Foire de Saint-Lô renoue avec le succès

La directrice de la Foire de Saint-Lô dans la Manche, Béatrice Paul, est heureuse et affiche une réelle satisfaction ce matin.

Hier, dimanche 9 octobre, à 19h00, l'édition 2011 de la Foire sur le thème du "Brasil" comptabilisait 13 949 visiteurs, soit 64% de plus qu'en 2010 et 9.5 % de plus qu'en 2009.

Le challenge n'était pas facile a relevé, à la suite d'une édition 2010 morose et suivie de vives polémiques. Les organisateurs et la municipalité de Saint-Lô avaient de nombreuses raisons de baisser les bras. Ils ne l'ont pas fait... Ils ont eu raison d'y croire !

C'est peut être le début d'une nouvelle histoire pour la Foire annuelle de la préfecture de la Manche.

La Foire de Saint-Lô est encore ouverte jusqu'à 18h00 ce lundi 10 octobre.