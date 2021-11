Opposés à la République Centrafricaine en match éliminatoire de la CAN 2012, les Marocains ont dû concéder le match nul (0-0). Youssef El Arabi est entré peu après l'heure de jeu et a manqué une belle occasion de but. De son côté, Sambou Yatabaré était titulaire avec le Mali, qui s'est incliné 1-0 contre le Cap Vert.



