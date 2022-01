Art. Honfleur, destination des peintres

Créé en 1868 par Alexendre Dubourg et Eugène Boudin, le musée présente des tableaux de peintres s'étant inspirés de Honfleur et de la Normandie dans leurs oeuvres, comme Courbet, Boudin ou encore Monet. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir de nombreuses peintures et sculptures pré-impressionnistes et contemporaines d'artistes ayant séjourné dans la ville.

Musée Eugène Boudin, Place Erik Satie, Honfleur. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Plein tarif : 8€, tarif réduit : 6,50€, gratuit pour les moins de 16 ans. Tél. 02 31 89 54 00.

A LIRE AUSSI.

Concours international du meilleur boudin : 600 échantillons testés à Mortagne au Perche

Normandie Impressionniste: 1,2 million de visiteurs selon les organisateurs

Colorier la Normandie, une activité familiale!

Normandie : à Honfleur, le village des marques ouvrira à l'automne 2017