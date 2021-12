Rouen. Législatives : en Seine-Maritime, En Marche flirte avec le grand chelem

Il y a les candidats En Marche, et les autres. C'est ce qui ressort, dimanche 11 juin 2017, après le premier tour des élections législatives en Seine-Maritime. Présents dans huit des dix circonscriptions du département, les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron sont passés proches du grand chelem en terminant en tête à sept reprises.

• Retrouvez tous les résultats sur notre carte interactive



Seul Jean-Paul Lecoq (Parti communiste) fait exception à cette règle en terminant en tête sur la 8e circonscription, où il affrontera tout de même la représentante En Marche Béatrice Delamotte au second tour. Du côté du Parti socialiste, c'est Christophe Bouillon, le socialiste sortant, qui sauve les meubles en terminant devant dans la 5e circonscription.

Un désaveu pour les sortants

Enfin, dans la 7e circonscription, Agnès Firmin Le Bodo (LR-UDI) assume l'héritage d'Édouard Philippe en terminant largement en tête. Partout ailleurs, ce sont les candidats En Marche qui dominent le tableau des résultats.

Un des enseignements forts de la soirée, au-delà de l'abstention, c'est l'opposition des électeurs aux députés en place. Même si elles seront au second tour, la situation est délicate pour Valérie Fourneyron (PS) et Françoise Guégot (LR). Pire encore, quatre députés socialistes ne verront même pas le second tour le dimanche 18 juin 2017 : Luce Pane, Guillaume Bachelay, Marie Le Vern et Catherine Troallic.

