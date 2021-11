Alençon. Législatives 2017, Orne, 1ère circonscription: François Tollot, PCF

François Tollot, 71 ans, est ingénieur agricole à la retraite.

Il a déclaré sa candidature aux élections législatives lors d'une manifestation organisée devant une banque pour dénoncer l'évasion fiscale.

Élu cinquième adjoint d'Alençon en 2008 (en charge de la voirie et des travaux), en 2014, il avait été tête de liste Front de Gauche, lors du premier tour des élections municipales, avant de se "rabibocher" avec le maire sortant et de faire liste commune avec Joaquim Pueyo pour le second tour. Il est seizième adjoint, en charge de la sécurité dans les établissements recevant du public.