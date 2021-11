Le French Jazz trio se produira samedi 3 juin 2017 au Bâton rouge à Granville. La chanteuse Isabelle Seleskovitch et les musiciens Laurent Marode et Denis Dessallien reprennent des standards du jazz américain et de la chanson française.

Piano, contrebasse et voix pour cette soirée avec 2 concerts: à 19h et 21h30, 21 rue St Paul à Granville.