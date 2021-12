Samedi 10 juin 2017, 20 000 femmes vont s'élancer sur la Rochambelle. Cette course-marche féminine de 5 km est un moment incontournable des Courants de la liberté qui se déroulent du vendredi 9 au dimanche 11 juin à Caen (Calvados). Chaque année, la course attire de plus en plus de participantes. En 2016, elles étaient 25 000 sur la ligne de départ. Un chiffre revu à la baisse cette année par les organisateurs. Elles seront 20 000 à courir au profit de la lutte contre le cancer.

Une course chaleureuse

Une baisse assumée et justifiée par le retour à l'essence même de la course : l'aspect festif.

"On a écouté toutes les remarques des coureurs et participantes de la Rochambelle sur le parcours, le manque d'animations. Donc on a modifié tout ça, renforcé les animations et je pense que les gens seront là pour le 30e", explique Yves Martin, président du comité d'organisation des Courants de la liberté, ça va nous permettre de redonner un peu plus d'âme et de chaleur à cet événement. On ne voulait pas que cela devienne trop impersonnel et que les gens aient l'impression qu'on soit devenu une grosse machine qui avance sans se soucier de ce qui se passe autour".

Depuis 2006 la Rochambelle a permis de reverser plus de 875 000€ à la lutte contre le cancer. L'objectif de cette année était de franchir le cap symbolique du million d'euros. Un objectif solidaire atteint.

• Lire aussi. La Rochambelle à Caen franchit le cap du million d'euros collectés