Caen. Une base de loisirs sur l'eau en 2018 à Caen

Le projet avait dans un premier temps été évoqué en conseil municipal en décembre dernier, avant de revenir sur la table en ce printemps 2017. Un complément d'information était nécessaire pour délimiter les grandes lignes de la future base de loisirs de Caen, portée par Martin Raffy, à la tête d'une société privée et répondant au nom évocateur de "Les Pieds dans l'Orne". En avril 2018, l'extrémité du Cours Koenig sera dotée d'une base de loisirs où il sera possible de pratiquer de nombreuses activités, dont plusieurs sur l'Orne, comme du kayak, du pédalo ou du paddle. Des vélos seront également disponibles.

Un restaurant le long des berges

"L'Orne est un espace identitaire fort de Caen au potentiel insuffisamment exploité, plus révélé par des contraintes d'inondation que par son potentiel ludique", rappelle Catherine Pradal-Chazarenc, maire-adjointe, rapporteur du projet. Les Caennais pourront donc, depuis le pont de la cavée, se lancer dans des explorations sur l'Orne, et même rejoindre 10 km plus loin la base de Saint-André-sur-Orne.

Les structures installées, en rive droite du fleuve, rue de l'Arquette, seront amovibles et intégreront un restaurant, doté notamment d'une terrasse. En vitesse de croisière, le porteur du projet espère distribuer 6 500 repas à table chaque année, contre 4 200 à emporter. Les premiers aménagements sont prévus pour l'automne prochain.

A LIRE AUSSI.

Traverser un carrefour: l'angoisse du robot estonien

Une nouvelle MJC pour Venoix en 2019

Un nouveau gymnase pourrait accueillir le Caen Handball