Dans la 6ème course à Deauville, pour Le Prix Abu Dhabi, Apollinaire vous conseil de jouer :



Le 8, Via Ravenna

Le 7, Senga

Le 16, Sea Of Grace

Le 2, Wajnah

Le 4, Delectation

Le 18, Toulifaut

Le 5, Heuristique

Et le 12, Roly Poly



Départ à 16h15.