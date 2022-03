Burmes, brouillards et nuages bas dominent aujourd'hui... peu de chances de voir le soleil... T° de 0 à 6°

Sous les brouillards Météo France relevait ce lundi matin à 7h, un maximum de 3.7° à Mortagne, 2.7° à L?Aigle, 1.8° à Argentan et un minimum de 0°3 à Alençon !



Brumes épaisses, brouillards, nuages bas composent une épaisse couche de grisaille ce matin... les visibilités sont réduites, soyez prudent.....



Cette grisaille va avoir beaucoup de mal à évoluer et on peut craindre de rester dans cette humidité de basses couches tout au long de la journée. Certes les brouillards seront moins épais mais il y a peu de chance d'apercevoir le soleil, sauf peut-être temporairement et localement ici ou là.....Sous ces brumes et nuages bas persistants, les températures n'arrivent pas à grimper et les maximales ne dépassent pas 5 à 6 degrés.

