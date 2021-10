Caen. Emploi : La Poste recrute 43 facteurs en Normandie

Dans le cadre de sa campagne nationale de recrutement, le groupe La Poste lance un appel à candidature pour des emplois de postiers en Normandie, notamment dans la Manche, l'Orne et le Calvados. 43 emplois en CDI sont proposés d'ici fin juin dans la région sur les 3 000 au niveau national.

Des possibilités d'évolution

Au programme des facteurs recrutés : une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution et de son environnement, et au management de la santé et sécurité au travail.

• LIRE AUSSI : La Poste recrute 33 facteurs en CDI en Seine-Maritime



Les recrutements de facteurs se font au niveau débutant et des évolutions professionnelles sont évidemment possibles.

Pratique. Pour postuler, il suffit de se connecter sur www.laposte.fr/recrute.