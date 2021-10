Évreux. Formule 1 : Le Normand Esteban Ocon de nouveau 10e au grand-prix de Bahreïn

Trois dixièmes places en trois courses. Pour sa première saison en Formule 1 en tant que titulaire, le Normand Esteban Ocon est régulier. Ce dimanche 16 avril 2017, sur le grand-prix de Bahreïn, le jeune pilote originaire d'Évreux (Eure) s'est une nouvelle fois adjugé un point pour le classement des pilotes.

En course, Esteban Ocon s'est longtemps frotté à l'autre Français du paddock, Romain Grosjean, et à l'Allemand Nico Hulkenberg. Mais le jeune espoir tricolore n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur ses adversaires et a dû se contenter de cette dixième place, lui qui était parti quatorzième sur la grille de départ.

Shame about the safety car as it made me lose position????

But 1 more point, and youngest driver ever to have score points at the first 3 GP?????! pic.twitter.com/dITY68s2Za