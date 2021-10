Patinage artistique: Sui Wenjing et Han Cong (Chine) champions du monde

La paire chinoise, médaillée d'argent des deux précédentes éditions et déjà en tête après le programme court, s'offre son premier titre mondial avec un total de 232,06 points et devance les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot (230,02 pts) et les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (219,03).

