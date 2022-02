Caen. Le "Lavomatic Tour" débarque à Caen!

Au Lavomatique du Château, 33 rue du Geôle à Caen (Calvados), a lieu mensuellement, le dernier jeudi du mois pour être précis, un évènement artistique à la fois festif et improbable.

Pour vous donner une idée, voici celui du Havre:

Le temps d'une machine...

Le concept est simple et existe depuis quelques années. Le temps d'une lessive, les utilisateurs du Lavomatique sont invités à participer à un évènement culturel pouvant se traduire de mille et une façons différentes. Littérature, jonglage, musique, performances, danses... C'est ouvert à tous et à toutes sans limites d'âges. Bonne humeur et sourire sont les bienvenus.

Le prochain rendez-vous aura donc lieu le jeudi 30 mars!

