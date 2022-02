Le $-crew viendra samedi 22 juillet 2017 au festival Art Sonic de Briouze. Nekfeu et ses 3 acolytes 2zer Washington, Framal et Mekra de Seine Zoo records viendront mettre l'ambiance et chanteront notamment des titres de Destins liés, leur album sorti l'été 2016.

Retrouvez toutes les informations sur www.festival-artsonic.com

