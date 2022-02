L'opéra de Rouen (Seine-Maritime) promeut depuis quelques années les opéras participatifs. Il s'agit généralement d'oeuvres classiques, spécialement adaptées pour l'occasion, ou de créations originales comme ce fut le cas pour Milo et Maya l'année passée. Pour la première fois, il exploite une oeuvre conçue dès l'origine comme un opéra participatif, Tistou les pouces verts, sur scène du vendredi 3 au vendredi 10 mars 2017.

Quand le public chante l'opéra

Seule oeuvre destinée à la jeunesse de Maurice Druon, le conte a fait l'objet d'un opéra participatif créé sous cette forme par Henri Sauguet dès 1981. Le compositeur, dont l'oeuvre balaye tout le 20e siècle, ose alors une forme d'opéra innovante dans laquelle le public est invité à interpréter des chants.

À Rouen, en amont du spectacle, les spectateurs reçoivent CD et livret pour se préparer. Ils peuvent même participer à des séances d'apprentissage pour être au point le jour de la représentation. "Dès les premières mesures de l'introduction, la salle chante, annonce le directeur musical, Paul-Emmanuel Thomas. Et l'effet est saisissant! L'émotion est palpable tant sur scène que dans le public."

Un conte philosophique

"Cette histoire de Maurice Druon a plusieurs niveaux de lectures, souligne le metteur en scène, Gilles Rico. C'est un conte pour enfant, mais il offre une réflexion philosophique et a une portée humaniste et écologique".

Tistou appartient à une famille aisée de la ville fictive de Mirepoix. Son père, producteur d'armes, fait partie de la classe dirigeante. Mais cette société patriarcale et aseptisée va être bousculée par le don de Tistou qui peut faire germer toutes les plantes.

Un monde en bouleversement

Pour évoquer la ville de Mirepoix, le metteur en scène s'inspire de l'univers retro-futuriste de Mon oncle de Jacques Tati et du Brazil de Terry Giliam. "C'est un monde monochrome, une société déshumanisée où les gens ne se parlent que par écrans interposés. Tistou va bousculer ce mode de vie. Il nous a fallu imaginer des systèmes techniques pour figurer les floraisons spontanées qu'il provoque."

Tistou n'est pas à sa place dans cette société patriarcale. "Traditionnellement à l'opéra, les rôles de jeunes garçons sont joués par des femmes, rappelle le metteur en scène. Cela m'a inspiré ma propre version du conte. Tistou est pour moi une fille qu'on oblige à se travestir, mais Tistou, au fil du conte, trouve sa place, s'affirme et se libère"

Pratique. Vendredi 3 mars à 20h, dimanche 5 mars à 16h et vendredi 10 mars à 20h. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 21€. www.operaderouen.fr

