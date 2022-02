G20: 1ère rencontre Chine-Etats-Unis depuis l'élection de Trump

La rencontre entre Rex Tillerson et Wang Yi a débuté dans la matinée en marge d'une réunion du G20 à Bonn, a constaté l'AFP, et devrait être centrée sur les sujets récents de crispation entre Washington et Pékin comme Taiwan, les îles contestées en mer de Chine méridionale ou encore le commerce.

A LIRE AUSSI.

G20: le secrétaire d'Etat américain fait ses grands débuts à Bonn

Syrie: réunion à Bonn des pays soutenant l'opposition

La Chine capture une sonde de l'US Navy

Trump appelle la présidente de Taiwan, risque de crise avec la Chine

La Chine va interdire le commerce d'ivoire d'ici fin 2017