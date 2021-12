L'été du cyclotourisme en Basse-Normandie

Quelques 13.000 cyclotouristes et vététistes venus du monde entier (600 étrangers) vont s?installer dans le Bocage normand, pour toute une semaine, sous le regard bienveillant de « Jolie Mandie », la vache (en peluche), mascotte de la manifestation.



« La population de Flers va doubler, et pas moins de 6000 places de camping, temporaires ont été installées sur 40 hectares de prairies » explique Hubert Huet (le président de la ligue régionale de Basse-Normandie de cyclotourisme, et président du comité d?organisation de cette semaine fédérale).

2200 habitants de la région ont aussi offert des chambres, et 500 autres lits sont fournis grâce aux internats des établissements scolaires, situés dans la ville et alentours !

