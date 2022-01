Rouen. Navette sans chauffeur à Rouen : 3 000 passagers ont fait le test

L'expérience était inédite à Rouen (Seine-Maritime) et a connu son petit succès. En un mois d'utilisation, la navette 100 % autonome et électrique Astucio a séduit 3 000 passagers le long des quais de Seine, entre le Pont Gustave Flaubert et le Pont Guillaume Le Conquérant.

1 125 kilomètres en un mois

Ce petit bus du futur, gratuit pendant sa période de test qui courait du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 15 janvier 2017, a parcouru pas moins de 1 125 kilomètres, sans chauffeur et sans soucis.

Équipé d'un système de guidage et de détection d'obstacles lui permettant d'avoir une vision à 360°, Astucio est capable d'adapter sa vitesse et de s'arrêter si besoin. À bord, un agent du réseau était présent pour arrêter le véhicule en cas d'urgence.

A LIRE AUSSI.

Un bus sans chauffeur testé sur les quais de Seine à Rouen!