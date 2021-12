Saint-Lô. Musique : la poste britannique édite des timbres en hommage à David Bowie

Les fans reconnaîtront les pochettes de six albums, "Hunky Dory", "Aladdin Sane", "Heroes", "Let's Dance", "Earthling" et "Blackstar" et quatre clichés pris lors de concerts durant le "Ziggy Stardust Tour" en 1973, "The Stage Tour" en 1978, "The Serious Moonlight Tour" en 1983, et "A Reality Tour" en 2004.

Royal Mail announce tribute to David Bowie with 10 Special Stamps. Pre-order: https://t.co/OJLx8FNHho Press Release: https://t.co/QnDxrWzUM9 pic.twitter.com/Dmxe9K6yU1 — David Bowie Official (@DavidBowieReal) 25 janvier 2017

Les fans peuvent d'ores et déjà acheter les timbres en pré-ventes sur le site www.royalmail.com/davidbowie .

Seuls les Beatles en 2010, et les Pink Floyd en 2015 ont été honorés d'un timbre par la poste britannique.

A LIRE AUSSI.

Mort de George Michael: les hommages affluent

Star Wars: l'actrice Carrie Fisher victime d'une crise cardiaque